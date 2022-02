Krise des Mitte-Rechts-Block in Italien: 'Geschmolzen wie Schnee'

Nach der chaotischen Präsidentenwahl in Italien rutscht der Mitte-Rechts-Block immer tiefer in die Krise. Die konservative Forza Italia, die rechtspopulistische Lega und die neofaschistischen Fratelli d'Italia seien keine Allianz mehr, "das scheint klar zu sein", sagte der Lega-Chef Matteo Salvini am Wochenende. Er behauptete, als einer der wenigen noch an einen Zusammenhalt "des sogenannten" Mitte-Rechts-Bündnisses geglaubt zu haben. Dieses aber "ist geschmolzen wie Schnee in der Sonne", verglich er.