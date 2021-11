Krise an EU-Aussengrenze: Belarus warnt Polen vor 'Provokationen'

Angesichts der angespannten Lage an der östlichen EU-Aussengrenze hat das autoritär geführte Belarus Polen vor Provokationen gewarnt. "Wir möchten die polnische Seite im Voraus davor warnen, beliebige gegen die Republik Belarus gerichtete Provokationen zu nutzen, um mögliche illegale Militäraktionen gegen benachteiligte unbewaffnete Menschen (...) zu rechtfertigen", heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Aussenministeriums in Minsk.