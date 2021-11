Krise um Migranten: Borrell spricht mit belarussischem Aussenminister

Das autoritär geführte Belarus steht in der Kritik, die dramatische Lage überhaupt erst provoziert zu haben. Seit Tagen harren Tausende Migranten bei eisigen Temperaturen im Grenzgebiet aus. Die EU wirft Machthaber Alexander Lukaschenko vor, die Migranten einfliegen und durch Sicherheitskräfte an die EU-Aussengrenze bringen zu lassen. Vermutet wird, dass er sich so für EU-Sanktionen rächen und den Westen zum Dialog zwingen will. Brüssel erkennt Lukaschenko seit der als gefälscht geltenden Wahl vergangenes Jahr nicht mehr als Präsidenten an./haw/DP/he

