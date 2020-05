Seit Anfang März wurden rund 1 Billion Rubel (12,3 Milliarden Euro) an Geldautomaten und Bankfilialen abgehoben, mehr als im gesamten letzten Jahr, wie Daten der Zentralbank zeigen.

“Die Menschen hatten Angst, dass Banken während der Quarantäne nicht verfügbar sein werden”, sagte Denis Poryvay, Analyst bei der Raiffeisenbank in Moskau. “Sie haben Geld aus dem gleichen Grund abgehoben, aus dem Menschen Lebensmittel gehortet haben.”

Tägliche Abhebungsspitzen fallen mit den regelmässigen Fernsehauftritten von Präsident Wladimir Putin zusammen, in denen die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus erläutert werden. Nachdem Putin eine Steuer auf Bankeinlagen von über 1 Million Rubel angekündigt hatte, gab es einen sprunghaften Anstieg von abgezogenen Geldern, und mehr Bargeld wurde gehortet, nachdem er die Selbstisolationsmassnahmen bis mindestens Mai verlängert hatte.

Mitte März legte auch die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln wie Buchweizen und Fleischkonserven zu, berichten Einzelhändler.

In Russland stieg die Zahl der Infektionen am 2. Mai nach Behördenangaben um 9623 auf 124'054. Das ist der bislang grösste Zuwachs binnen 24 Stunden in dem Land. Die Totenzahl legt um 57 auf 1222 zu.

(Bloomberg)