Krisen-Telefonkonferenz der Bundesregierung zu Afghanistan

Angesichts des schnellen Vorrückens der Taliban in Afghanistan auf die Hauptstadt Kabul hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Teil ihres Kabinetts das weitere Vorgehen in einer Krisensitzung erörtert. "Es wurde beraten, wie mit Hilfe der Bundeswehr die schnellstmögliche Rückholung von Mitarbeitern der deutschen Botschaft und in Afghanistan tätiger deutscher Organisationen sowie von afghanischen Ortskräften gewährleistet werden kann", teilte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage mit. "Eine Beteiligung des Deutschen Bundestags an einer solchen Entscheidung wird erfolgen", versichert er.