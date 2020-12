Kritik in Labour-Partei an Unterstützung für Brexit-Deal

Der Chef der britischen Oppositionspartei Labour, Keir Starmer, sieht sich wegen seiner Unterstützung für den Brexit-Deal mit Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. Einige Labour-Abgeordnete forderten in einem offenen Brief, an diesem Mittwoch im Parlament gegen das Abkommen zu stimmen. Labour dürfe "nicht in die Falle tappen und diesen faulen Deal unterstützen", schrieben sie, wie britische Medien am Dienstag berichteten. Unterstützung erhielten sie von Wissenschaftlern, Aktivisten und politischen Persönlichkeiten. Starmer hatte betont, der mit der EU-Kommission beschlossene Handelspakt sei besser als gar kein Vertrag.