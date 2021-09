Kronprinz will saudische Tourismusregion mit Milliarden fördern

Um den Tourismus anzukurbeln, will das erzkonservative Königreich Saudi-Arabien Milliarden in eine Region am Roten Meer investieren. 10 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland sollen laut dem Vorhaben von Kronprinz Mohammed bin Salman bis 2030 in die Region Asir gelockt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstagabend meldete. Dafür sollen umgerechnet rund 11,4 Milliarden Euro in verschiedene Projekte zur Entwicklung der Gebirgsregion fliessen. Unter anderem soll der Ausbau der Infrastruktur sowie der Dienstleistungsbereich gefördert werden.