Nach Jahren der Vorbereitung hat die Blockchain Ethereum ihr Upgrade "Merge" vollzogen, mit dem sie von der energieintensiven Proof-of-Work-Technik zum Verfahren Proof of Stake (PoS) übergeht, das den Stromverbrauch Schätzungen zufolge um 99 Prozent senken sollte.

Trotz Nervosität im Vorfeld scheint das Upgrade glatt gelaufen zu sein. Zuletzt notierte Ether im Tagesvergleich 2 Prozent im Plus nach Preiszuwächsen von zuvor sogar bis zu 3,2 Prozent. Im Tagestief war der Preis vorher kurzzeitig 1,8 Prozent ins Minus gefallen.

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin gratulierte den Entwicklern per Tweet zum Erfolg der Umstellung und verwies auf die Stabilität des Netzwerks nach dem Upgrade, die laut Martin Köppelmann vom Kryptoprojekt Gnosis dem "Best-Szenario" entspricht.

And we finalized!

Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022