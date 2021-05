Krypto-Vermögenswerte sollten nicht als "echte Investition" angesehen werden, weil ihr zugrundeliegender Wert schwer zu erkennen sei, so Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank.

"Wenn Sie Schwierigkeiten haben, herauszufinden, was die wirklichen Fundamentaldaten einer Investition sind, dann ist das, was Sie tun, keine echte Investition", sagte de Guindos am Mittwoch in einem Bloomberg-TV-Interview. "Dies ist ein Vermögenswert mit sehr schwachen Fundamentaldaten, der einer hohen Volatilität unterliegen wird."

Der Wert von Bitcoin und anderen Token ist in den letzten Tagen stark gesunken, teilweise angetrieben durch die Kritik von Tesla-Chef Elon Musk, sowie das Risiko einer stärkeren behördlichen Kontrolle. Einige Händler könnten auch Gewinne nach einem spektakulären Lauf auf fast 65'000 Dollar im April mitgenommen haben.

«Tulpenmanie» und die Südseeblase

Die EZB hatte zuvor in ihrem Finanzstabilitätsbericht mitgeteilt, dass die Risiken, die von Bitcoin für das breitere Finanzsystem ausgehen, begrenzt zu sein scheinen, auch wenn der Preisanstieg "frühere Finanzblasen wie die "Tulpenmanie" und die Südseeblase in den 1600er und 1700er Jahren in den Schatten stellt."

"Die Situation, die wir vor einigen Monaten hatten, als die Preise in die Höhe schossen, unterscheidet sich nicht sehr von der, die wir jetzt haben, da die Preise nach unten gehen," sagte Guindos.

Trotz steigender Risiken für die Finanzstabilität durch überbewertete Vermögenspreise zeigte sich der EZB-Vize relativ zuversichtlich, was die wirtschaftlichen Aussichten angeht. Der Rat steht vor einer entscheidenden geldpolitischen Sitzung am 10. Juni, wenn aktualisierte Prognosen überprüft und diskutiert werden soll, wann mit der Rücknahme des Notfall-Anleihekaufprogramm begonnen werden kann.

Die Risiken für den Wirtschaftsausblick "sind viel ausgeglichener als in der Vergangenheit", sagte de Guindos. "Überall in Europa gewinnt die Konjunktur an Fahrt, und wir holen auf, wir schliessen die Lücke."

(Bloomberg)