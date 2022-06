Die Firma Teneo Restructurion im britischen Überseegebiet der Jungferninseln sei beauftragt worden, sich die in Singapur basierte Firma Three Arrows zu kümmern, berichtet Sky News mit Berufung auf Personen, die mit dem Vorgang vertraut seien. Bloomberg berichtet, dass Three Arrows zunächst nicht auf die Berichte reagiert hat.

Die Kryptomärkte waren durch den Kollaps der Cyber-Devise TerraUSD im vergangenen Monat unter Druck geraten, nachdem die Stablecoin ihre Anbindung an den Dollar eingebüsst hatte. Bei TerraUSD versagte der Stabilitätsmechanismus, als Investoren das Vertrauen in frei handelbare Cyber-Devise Luna verloren. "Die Situation bei Terra-Luna hat uns ziemlich stark überrumpelt", sagt Fondsgründer Kyle Davies dem Blatt. Three Arrows habe rund 200 Millionen Dollar in Luna investiert, hiess es Mitte Juni. Damals war über einen möglichen Notverkauf von Three Arrows berichtet worden.

Bitcoin ist erneut unter 20'000 Dollar gefallen. Anlaysten können sich weitere Kursverluste vorstellen: "Die meisten kurzfristigen technischen Indikatoren zeigen auf eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines finalen 'Wash-Outs', bevor das ganze einen Boden findet", sagte Chartist Mark Newton von Fundstrat. Bitcoin könnte auf 12'500 bis 13'000 Dollar einbrechen.

(cash/Bloomberg)