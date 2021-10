"Sie sollten einfach Bitcoin kaufen", scherzte er vor einer versammelten Menge in Miami. "Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig in sie investiert bin." Er habe gezögert, in Bitcoin zu investieren, weil er dachte, "das Geheimnis sei bereits allen bekannt", so Thiel. "Vielleicht ist es immer noch geheim genug," schlussfolgerte er dann.

Thiel, ein langjähriger Libertärer, sagte, dass der Aufstieg der Kryptowährungen einen Vertrauensentzug für die Finanzsysteme der Welt repräsentiere. "Bitcoin bei 66'000 Dollar. Wird es noch weiter steigen? Vielleicht", sagte er. "Aber es zeigt uns, dass wir uns in einem Moment des völligen Bankrotts der Zentralbanken befinden."

Zuflüsse in den ProShares Bitcoin Strategy ETF erreichten 567 Millionen Dollar am ersten Tag, die zweitmeist-gehandelte Markteinführung in der Geschichte.

(Bloomberg/cash)