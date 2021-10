Mitte September gilt Bitcoin in El Salvador neben dem Dollar als offizielles Zahlungsmittel. Das bedeutet auch: Alle Unternehmen sind im mittelamerikanischen Staat verpflichtet, die Kryptowährung zu akzeptieren.

Somit kann man nun bei Starbucks, Pizza Hut oder McDonald's einen Burger mit Bitcoin bezahlen. Das Interesse der Bevölkerung scheint nach Startschwierigkeiten einerseits zu wachsen, anderseits gibt es auch zahlreiche Proteste. Viele Bürger befürchten, dass die Volatilität zu Problemen führen könnte.

Das Thema wird nun auch in Panama diskutiert. Dort gibt es einen gesetzlichen Vorstoss, um die beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum ebenfalls zum offiziellen Zahlungsmittel aufzuwerten. Das gab der panamaische Kongressabgeordnete Gabriel Silva bekannt und stellte Tausende neuer Jobs in Aussicht.

Hoy presentamos la Ley de Cripto. Buscamos hacer a Panamá un país compatible con el blockchain, los criptoactivos y el internet. Esto tiene el potencial de crear miles de empleos, atraer inversión y transparentar el gobierno Pueden ver el proyecto aquí: https://t.co/6FoKdwbkwR pic.twitter.com/xDxfyS9BYI — Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) September 6, 2021

Der Gesetzesentwurf in Panama sieht aber lediglich die freie Nutzung von Kryptowährungen durch die Anerkennung als Zahlungsmethode vor. Anders als in El Salvador sollen Unternehmen jedoch nicht verpflichtet werden, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Ukraine als Krypto-Mekka

In der Ukraine wiederum hat das Parlament ein Gesetz über Kryptowährungen in die Vernehmlassung geschickt. Präsident Wolodymyr Zelenski möchte sein Land anscheinend als Krypto-Mekkapositionieren. Bei seinem Besuch in den USA war Zelenski in San Francisco unterwegs und versuchte, Krypto- und Blockchain-Unternehmen in sein Land zu holen.

Today the Verkhovna Rada of Ukraine (Parliament) adopted a draft law "On virtual assets" for regulating operations with crypto. Regulatory clarity for crypto is undoubtedly bullish for the space. Thanks Ukraine! https://t.co/XB9pCR0CZn — CZ Binance (@cz_binance) September 8, 2021

Damit zeigt sich ein Trend, der allenfalls auf weitere Länder überschwappen könnte: Schwellenländer könnten das Potenzial von Bitcoin weiter für sich nutzen. «Die Adaption von Kryptowährungen ist in den Schwellenländern am höchsten, also in Ländern in Afrika, Südostasien und Teilen von Südamerika. Dort haben zahlreiche Bürger keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen, die lokale Währung wurde abgewertet, weil der Staat zu wenig Kontrolle über die lokale Währunghat», sagt Michael Sonnenshein, Chef von Greyscale, welches selbst Bitcoin und andere Kryptowährungen anbietet. Sonnenshein gilt als einer der wichtigsten Experten der Branche.

Doch auch die wichtigste Plattform über Handelsaktivitäten bei Kryptowährungen, Coinmarketcap, äussert Spekulationen, welches Land als nächstes folgen könnte. Auf welchen Grundlagen diese Annahmen basieren, ist nicht ersichtlich, der Index eher Spielerei. Jedenfalls – so die Liste – könnten als nächstes Venezuela, Anguilla, Panama oder Indien dem Vorbild von El Salvador folgen. Auch Zimbabwe, Mexiko, Brasilien, Ecuador und die USA stehen auf der Liste.

Die Schweiz steht übrigens auf Platz 31 der Länder, die Bitcoin und Co. als offizielles Zahlungsmittel einführen könnten. Aber immerhin bei insgesamt 245 analysierten Ländern.

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Nach El Salvador: Wo man sonst noch mit dem Zahlungsmittel Bitcoin flirtet"