Bitcoin sprang inmitten einer kräftigen Rallye digitaler Tokens auf über 42'000 Dollar, beflügelt durch Optimismus über eine umfassende Neugestaltung der Krypto-Aufsicht in den USA, die von Finanzministerin Janet Yellen als "historisch" bezeichnet wurde. Ether kletterte um 8 Prozent.

Yellen lobte in einer Erklärung auf der Website des Finanzministeriums, die später wieder entfernt wurde, eine bevorstehende Verordnung der Regierung, die das richtige Gleichgewicht zwischen der Förderung von Innovationen und der Beherrschung potenzieller Risiken herbeiführe.

"Seit Jahren wird der Kryptomarkt durch einen Mangel an regulatorischer Klarheit in den USA behindert", sagte Hayden Hughes von Alpha Impact. "Wenn klare Richtlinien verabschiedet werden, könnte dies ein Wendepunkt sein". Selbst nach der Rallye am Mittwoch bleibt Bitcoin innerhalb der Spanne von 33'000-48'000 Dollar, in der er die meiste Zeit dieses Jahres gehandelt wurde. Der letzte Schrei - auch im Zusammenhang mit Russland-Sanktionen - sind Privacy Coins.

(Bloomberg/cash)