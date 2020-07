Kuba schafft Steuer auf Dollar-Umtausch ab

Wegen fehlender Tourismuseinnahmen in der Corona-Krise schafft Kuba eine zehnprozentige Steuer auf den Ankauf von US-Dollar ab. Ausserdem sollen ab Montag in 72 Geschäften Lebensmittel und Hygieneprodukte per Karte in der Währung der USA bezahlt werden können, wie Kubas Wirtschaftsminister Alejandro Gil am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen erklärte. Die Massnahme werde Kubanern in und ausserhalb des Karibiklandes zugute kommen.