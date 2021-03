Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat 215'000 Dosen des chinesischen Covid-Impfstoffs CoronaVac in die Ukraine geliefert. Es ist die erste Impfstofflieferung des chinesischen Pharmaunternehmens Sionvac Biotech in das osteuropäische Land, wie Kühne+Nagel am Mittwoch mitteilte. Die letzte dürfte es aber nicht sein, denn die Ukraine hat laut der Mitteilung insgesamt 1,9 Millionen Impfstoffdosen von Sinovac bestellt.