Der aussenpolitische Experte der britischen Labour-Partei, David Lammy, schliesst trotz schwerer Nachteile durch den Brexit eine Rückkehr Grossbritanniens in die EU aus. Zwar sagte der "Schatten-Aussenminister" in einer Grundsatzrede, für Labour sei Pragmatismus wichtiger als Ideologie. Zugleich betonte er, eine politische oder wirtschaftliche Wiedervereinigung mit Brüssel komme für die stärkste Oppositionspartei nicht in Frage. Auch unter Labour werde Grossbritannien nicht in die EU-Zollunion oder den -Binnenmarkt zurückkehren.

24.01.2023 16:45