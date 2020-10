Langwieriger Prozess gegen Österreichs Ex-Finanzminister vor dem Ende

Nach drei Jahren ist der Untreue- und Korruptionsprozess gegen den ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der Schlussphase. Der Verteidiger des 51-Jährigen forderte am Mittwoch am 167. Verhandlungstag vor dem Landgericht Wien in seinem Plädoyer einen Freispruch für seinen Mandanten. Die Befragung von rund 150 Zeugen habe keine Beweise für kriminelle Handlungen Grassers gebracht.