Lawrow und Blinken planen separates Treffen bei Arktis-Gipfel

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow und sein US-amerikanischer Kollege Antony Blinken wollen sich am Rande eines Arktis-Gipfels in der kommenden Woche persönlich treffen. Bei einem Telefongespräch sei für den 20. Mai ein separates Gespräch verabredet worden, bei dem es um "Schlüsselfragen der beidseitigen Beziehungen und der internationalen Agenda" gehen solle, teilte das russische Aussenministerium am Mittwoch mit. Das Aussenministerium in Washington bestätigte das geplante Treffen.