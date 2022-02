Lawrow will Blinken in Genf treffen

Im Konflikt mit dem Westen treffen sich Russlands Aussenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken an diesem Donnerstag in Genf. Das sagte Lawrow am Montag bei einer Sitzung des Sicherheitsrats in Moskau. Voraussetzung sei die Zustimmung von Präsident Wladimir Putin.