Lettland verlängert Corona-Beschränkungen bis 25. Januar

Lettlands Regierung hat die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen um zwei weitere Wochen bis zum 25. Januar verlängert. Das Kabinett in Riga verhängte am Donnerstag bis zu diesem Datum auch eine nächtliche Ausgangssperre am Wochenende: Die Bürger dürfen freitags und samstags ihre Wohnung von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nur mit triftigem Grund verlassen - dazu zählen etwa der Arbeitsweg oder medizinische Notfälle. Wer auf die Strasse geht, muss eine Bescheinigung mit sich führen.