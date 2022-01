Wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus wird der Gesundheitsnotstand in Lettland bis zum 28. Februar verlängert. Dies teilte Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag nach einem Treffen der vier Bündnisparteien seiner Mitte-Rechts-Regierung in Riga mit. Die Regierung hatte im vergangenen Herbst einen dreimonatigen Gesundheitsnotstand verhängt, der am 11. Januar ausgelaufen wäre. Damit verbunden sind Beschränkungen für Nicht-Geimpfte und auch Geimpfte./awe/DP/he