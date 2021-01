Lettland will Corona-Beschränkungen bis 25. Januar verlängern

Lettlands Regierung will die noch bis zum 11. Januar wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen um zwei Wochen verlängern. Das Kabinett in Riga einigte sich am Dienstag im Grundsatz auf eine Ausweitung der geltenden Sicherheitsmassnahmen in dem baltischen EU-Landes bis zum 25. Januar. Über mögliche Änderungen einzelner Massnahmen soll auf der Regierungssitzung am Donnerstag entschieden werden, teilte der Leiter der lettischen Staatskanzlei bei einer Online-Pressekonferenz mit.