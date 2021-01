Libanon meldet Höchststand bei täglichen Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Infektionen ist im Libanon auf einen Höchststand gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Beirut meldete am Freitag 5440 neue Fälle. Mit rund sechs Millionen Einwohnern im Libanon entspräche das rechnerisch rund 70 000 Fällen in Deutschland. Insgesamt hat das Land am Mittelmeer seit Beginn der Pandemie mehr als 210 000 Corona-Fälle registriert.