Litauen arbeitet an Plan zur Lockerung von Corona-Massnahmen

Litauen arbeitet in der Corona-Krise an einem Weg zurück in Richtung Normalität. Nach Angaben von Ministerpräsident Saulius Skvernelis plant die Regierung in Vilnius, in der kommenden Woche einen Vier-Phasen-Plan zur vorsichtigen Lockerung seiner Massnahmen vorzulegen. Demnach könnte das Kabinett auf seiner für Mittwoch angesetzten Sitzung Erleichterungen für den Handels- und Dienstleistungssektor ankündigen. Auch ein Zeitplan für die weiteren Schritte soll präsentiert werden, sagte Skvernelis der Agentur BNS in einem Interview am Freitag. Voraussetzung dafür sei aber, dass die bestehenden Einschränkungen konsequent eingehalten werden.