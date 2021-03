Litauens Präsident kritisiert Astrazeneca-Impfstopp

Der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda hat sich kritisch zum Impfstopp für das Vakzin von Astrazeneca in dem baltischen EU-Land und dem Agieren der Regierung geäussert. "Die Entscheidung des Gesundheitsministers, die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auszusetzen, hat das Vertrauen in diesen Impfstoff in den Augen des litauischen Volkes zweifellos beschädigt", erklärte Nauseda am Mittwoch der Agentur BNS zufolge in Vilnius. Demnach könnte die "inkonsistente Kommunikation" des Gesundheitsministeriums über das Mittel die Welle der Desinformation über den Hersteller wie auch das gesamte Impfprogramm verstärken.