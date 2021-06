London: Kein Durchbruch bei Gesprächen mit Brüssel zu Nordirland

Bei Gesprächen zwischen Grossbritannien und der EU über die Ausgestaltung der Brexit-Regelungen für Nordirland ist weiterhin kein Durchbruch in Sicht. Der britische Brexit-Minister David Frost, der sich am Mittwochmorgen mit EU-Kommissar Maros Sefcovic in London traf, warf Brüssel vor, einen "extremen und puristischen" Ansatz bei der Umsetzung zu verfolgen.