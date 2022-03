London: 'Mit ziemlicher Sicherheit' Tausende russische Verluste

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste haben russische Truppen bei ihrem Angriffskrieg in der Ukraine massive Verluste erlitten und sehen sich zunehmend nach Verstärkung um. "Die russischen Streitkräfte haben während ihrer Invasion in die Ukraine mit ziemlicher Sicherheit Tausende Opfer erlitten", hiess es in einem am Donnerstagmorgen auf Twitter veröffentlichten Update des Verteidigungsministeriums.