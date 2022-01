London rudert bei Impfpflicht für medizinisches Personal zurück

Die britische Regierung ist bei der geplanten Impfpflicht für medizinisches Personal in England zurückgerudert. Gesundheitsminister Sajid Javid kündigte am Montagabend in London an, die Pläne zu überprüfen und bei den medizinischen Behörden neue Daten anzufordern. Er liess durchblicken, die Impfpflicht nicht mehr als notwendig anzusehen.