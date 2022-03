London: Russische Söldnertruppe Wagner in der Ostukraine

Nach Ansicht britischer Geheimdienste ist die private russische Sicherheitsfirma "Wagner Gruppe" in den Osten der Ukraine verlegt worden. Es werde erwartet, dass sie mehr als 1000 Söldner, darunter hochrangige Führer der Organisation, einsetzen, um Kampfhandlungen durchzuführen, heisst es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, das am späten Montagabend veröffentlicht wurde.