London stoppt Zuschüsse für Auslandsprojekte mit fossiler Energie

Die britische Regierung will Auslandsprojekte der Energiebranche mit fossilen Brennstoffen nicht mehr bezuschussen. Das kündigte der britische Premierminister Boris Johnson kurz vor dem Start des "Climate Ambition Summit" am Samstag an. Bei dem digitalen UN-Gipfel zum fünften Jahrestag des Pariser Klimaabkommens wollen 75 Staats- und Regierungschefs die Ambitionen ihrer Länder vorstellen. Grossbritannien ist Co-Gastgeber des Gipfels, der anstelle des coronabedingt auf kommendes Jahr verschobenen UN-Klimagipfels in Glasgow stattfindet.