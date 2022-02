Die britische Regierung und Sicherheitsbehörden teilen die Einschätzung der USA, dass anders als von Moskau angekündigt kein Abzug russischer Truppen von der Grenze zu Ukraine stattgefunden hat. "Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte, dass die Russen sich aus Grenzregionen zur Ukraine zurückziehen", schrieb die britische Aussenministerin Liz Truss am Donnerstag in einem Gastbeitrag im "Telegraph" und warnte, die Krise könne sich noch über Wochen oder sogar Monate hinziehen. Truss sollte noch am Donnerstag zu einem Besuch in Kiew eintreffen. Später in der Woche will sie nach Warschau und zur Sicherheitskonferenz nach München reisen.