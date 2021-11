London und Paris warten auf Durchbruch im Fischerei-Streit

Trotz neuer Gespräche zwischen Frankreich und Grossbritannien hat es im Streit um Fischereilizenzen am Donnerstag allem Anschein nach noch keinen Durchbruch gegeben. Die Regierung in London teilte nach einem Treffen des britischen Brexit-Beauftragten David Frost mit dem französischen Europa-Staatssekretär Clément Beaune in Paris lediglich mit, beide Seiten hätten "ihre Positionen und Besorgnisse dargelegt".