Londoner City hat keine Hoffnungen auf Vorteile durch Brexit-Deal

Die britischen Finanzdienstleister in der Londoner City haben die Hoffnung auf konkrete Vorteile durch einen Handelspakt zwischen Grossbritannien und der EU aufgegeben. Die Branche sei enttäuscht, dass der Dienstleistungssektor aus den Verhandlungen herausgehalten werde, sagte Catherine McGuinness von der City of London Corporation der Deutschen Presse-Agentur. Schliesslich handele es sich um einen wichtigen Teil der britischen Wirtschaft. "Das zeigt einen Mangel an Ehrgeiz auf beiden Seiten", so McGuiness. Sie betonte aber: "Wir haben weiterhin den Eindruck, dass ein Deal der beste Weg wäre, um die Übergangsphase zu beenden."