Die Inhaber der Hybridanleihe 2015 des Dax -Konzerns Lufthansa werden zunächst keine weiteren Zinszahlungen erhalten. Solange der deutsche Staat über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds an der Lufthansa beteiligt sei, werde der Konzern auf eine Kuponzahlung verzichten, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion nachbörslich leicht nach.