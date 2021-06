Luftraum-Sperre für Airlines aus Belarus ist beschlussreif

Die offizielle Sperrung des Luftraumes der EU für Fluggesellschaften aus der Ex-Sowjetrepublik Belarus könnte noch vor dem Beginn der kommenden Woche in Kraft treten. Wie Diplomaten am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten, ist der für die Strafmassnahme notwendige Rechtsakt beschlussreif. Er wird an diesem Freitag dem Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten vorgelegt, der dann den Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens für die Annahme treffen soll.