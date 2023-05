Seit der Rückkehr ins Amt Anfang des Jahres versucht Lula, Brasilien auf dem internationalen Parkett wieder stärker zu positionieren. Sein rechter Vorgänger Jair Bolsonaro hatte das Land aussenpolitisch weitgehend isoliert. Lula unternahm eine Reihe von Auslandsreisen, fuhr zum G7-Gipfel in Japan und brachte sich als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel. In Südamerika will er die Union Südamerikanischer Nationen (Unasur) wiederbeleben, die wegen ideologischer Differenzen erheblich an Bedeutung verlor.