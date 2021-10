Macron fordert Johnson zu Einhaltung der 'Spielregeln' auf

Im Fischereistreit zwischen Paris und London deutet sich weiterhin keine Entspannung an. Zwar beschlossen der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Vier-Augen-Gespräch, in den nächsten Tagen an praktischen Massnahmen für eine Deeskalation zu arbeiten. Aber französische Medien berichteten am Sonntag unter Berufung auf den Elysée-Palast, Macron habe Johnson aufgefordert, sich "an die Spielregeln und seine Unterschrift" unter den Brexit-Vertrag zu halten.