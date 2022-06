Macron gegen 'Regierung der nationalen Einheit'

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron strebt nach seiner Schlappe bei der Parlamentswahl eine Koalitionsregierung oder eine Zusammenarbeit seines Mitte-Bündnisses mit anderen Parteien in einzelnen Sachfragen an. "Die meisten Parteiführer, die ich empfangen habe, haben die Hypothese einer Regierung der nationalen Einheit ausgeschlossen", sagte Macron am Mittwochabend in einer Ansprache. Solch eine Regierung sei "im Moment auch nicht gerechtfertigt".