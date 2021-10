Macron stellt Bidens Wertschätzung für Frankreich in Frage

Nach den jüngsten aussenpolitischen Alleingängen der USA ist sich der französische Präsident Emmanuel Marcon nicht sicher, ob sein amerikanischer Kollege Joe Biden Frankreich noch als wichtigen Partner ansieht. Auf eine entsprechende Frage vor einem informellen EU-Gipfel in Slowenien sagte der Staatschef am Dienstagabend: "Wir werden sehen. Ich glaube nur an Fakten." Man werde sich Mitte Oktober und auch beim G20-Treffen Ende des Monats wieder austauschen. "Ich denke, das wird die richtige Gelegenheit sein um zu sehen, wie wir uns sehr konkret wieder engagieren können."