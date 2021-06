Macron will Erdogan vor Nato-Gipfel treffen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan kurz vor dem Nato-Gipfel treffen. "Wir haben tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten", sagte Macron am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Paris. Es ginge nun auch darum, über "einseitige Operationen" zu sprechen, die den Interessen des gemeinsamen Bündnisses zuwiderliefen. Es solle bei dem Gesprächen nun um diverse Themen gehen - wie etwa Syrien, Libyen oder den Konflikt um Berg-Karabach.