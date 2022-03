Macron will Frankreichs Wirtschaftskraft und Unabhängigkeit stärken

Präsident Emmanuel Macron will die Wirtschaftskraft und Unabhängigkeit Frankreichs stärken und zugleich gegen soziale Ungleichheiten im Land kämpfen. Das sagte der für eine zweite Amtszeit kandidierende Macron am Donnerstag bei der Vorstellung seines Wahlprogramms in Paris. Die Chancengleichheit solle unabhängig von Herkunft und Wohnort verbessert werden, unter anderem durch ein besseres Bildungssystem und eine bessere Unterstützung von Alleinerziehenden.