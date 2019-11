Mall of Switzerland erhält bei Parkgebühr Schützenhilfe des Gewerbevereins

Die Preisanpassung hatte in der vergangenen Woche für Kritik der Luzerner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) gesorgt und auch eine Anfrage der Grünen an die Kantonsregierung provoziert. Beide befürchten Mehrverkehr.

Schützenhilfe erhält das Einkaufszentrum dagegen vom lokalen Gewerbeverein. Es sei nicht ökologisch, wenn Bewohner von Ebikon mit dem Auto in andere Einkaufszentren etwa nach Emmen fahren würden, nur weil dort Parkieren gratis sei, heisst es in einer Mitteilung vom Samstag. Zudem sei das vereinbarte Fahrtenkontingent der Mall für den motorisierten Individualverkehr nur knapp zur Hälfte ausgeschöpft.

Das Gewerbe und die Detaillisten in Ebikon sähen sich durch die Gebührenanpassung nicht konkurriert. Die Parkplatzgebühren in Ebikon auf öffentlichem Grund seien wesentlich tiefer als jene in der Mall. Die Gebührensenkung sei rechtens, einzig die Gebühr von zwei Franken für die erste Stunde dürfe nicht ohne Einbezug des Controlling-Organs geändert werden.

(AWP)