Mangel an Tests: Erleichterte Einreise nach England erst in Wochen

Die angekündigten Erleichterungen bei der Einreise nach England könnten wegen eines Mangels an Schnelltests noch einige Wochen auf sich warten lassen. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps erklärte Abgeordneten, dass private Testanbieter derzeit noch nicht in ausreichendem Masse Schnelltests anbieten könnten, wie die BBC am Donnerstag berichtete.