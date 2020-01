(Wiederholung mit richtigem Wochentag) - Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz hat einen neuen Präsidenten. Per Anfang Jahr hat Denner-Chef Mario Irminger Coop-CEO Joos Sutter in dem Amt abgelöst. Sutter habe das Präsidium nach vier Jahren turnusgemäss abgegeben, teilte die IG Detailhandel am Donnerstagabend mit.