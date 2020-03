Wenn es eine Anlageklasse gibt, die seit Wochen bei Investoren gefragt ist, dann sind es Staatsanleihen von sehr guter Qualität. Und das sind vor allem US-Statsanleihen, weil sie im Gegensatz zu anderen Obligationen mit exzellenter Bonität (wie Schweiz, Niederlande oder Deutschland) noch eine positive Rendite brachten.

Doch auch dieser Vorteil schwindet langsam. Die Marktverwerfungen und die immense Nachfrage nach den Papieren haben dazu geführt, dass die zehnjährigen US-Staatsanleihen am Montag nur noch 0,48 Prozent rentieren. Erst vor kurzem war die Rendite zum ersten Mal überhaupt unter die Schwelle von 1 Prozent gefallen. Die zweijährige Rendite steht noch mit 0,28 Prozent zu Buche. "Die

panikartige Flucht in die Staatsanleihen ist ein Hinweis darauf, dass der Tiefpunkt

noch nicht erreicht ist", schreibt Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank in einem Kommentar am Montagmorgen.

Angesichts des Renditezerfalls rechnet der Markt nun auch mit einer radikalen Senkung der Leitzinsen durch die US-Notenbank. Wenn die Federal Reserve am 18. März den Zinsentscheid verkündet, gehen einige Marktteilnehmer mit einer Kürzung von gleich 0,75 Prozent aus. Das brächte den Leitzins auf 0,25 bis 0,5 Prozent, nachdem die Fed letzte Woche den Zins bereist um 50 Basispunkte gesenkt hatte.

Druck auf SNB steigt

Viele Marktteilnehmer erwarten dann eine weitere Zinssenkung auf Null Prozent bis Ende Jahr. Im Raum stehen auch zusätzliche geldpolitische Lockerungsmassnahmen, auch als Quantitative Easing (QE) bekannt - je nach Verlauf der Konjunktur.

Noch vorher wird die Europäische Zentralbank (EZB) und vielleicht auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) handeln. Der Markt rechnete schon letzte Woche damit, dass die EZB am 12. März den Einlagenzins von minus 0,5 auf minus 0,6 Prozent absenkt und Stützungsprogramme irgendeiner Art bekannt gibt. Beruhigt sich der Markt nicht, könnte die EZB schon vor dem nächsten Donnerstag jederzeit eingreifen - wie es die Fed letzte Woche getan hat.

Unter Druck kommt auch die Schweizerische Nationalbank. Seit 2015 hält sie den Negativzins bei 0,75 Prozent, was in der Schweiz aber immer lauter kritisiert wird. Der Aufwertungsdruck auf den Franken nimmt aber weiter zu, am Montagmorgen stieg er bis auf 1,0544 pro Euro und 0,9183 pro Dollar - trotz mutmasslicher SNB-Interventionen am Devisenmarkt in den letzten Wochne. Eine Absenkung des SNB-Leitzinses auf minus 1 Prozent ist wahrscheinlicher wie nie zuvor.