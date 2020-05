Die Armeeapotheke hat bis Ende April 35 Millionen Masken ausgeliefert. Davon gingen 13 Millionen in den Detailhandel, 22 Millionen an die Kantone. Das sagte Brigadier Markus Näf, Beschaffungskoordinator im Verteidigungsdepartement, am Freitag vor den Bundeshausmedien.