Massentests auf Coronavirus in Liverpool sollen starten

Die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter funktioniert in Grossbritannien bereits seit Wochen kaum noch. Vielerorts ist es ausserdem kaum möglich, reguläre Corona-Tests zu bekommen. Ab Donnerstag gilt in England ein strenger Teil-Lockdown ähnlich dem in Deutschland.

Die Stadt Liverpool im Norden Englands ist die mit am schwersten von Corona gebeutelte Region des Landes. Ende Oktober zählte die Stadt 410 Fälle pro 100 000 Einwohner. "Je nach Erfolg in Liverpool wollen wir bis Weihnachten Millionen von Schnelltests in lokalen Gemeinden durchführen, um die Verbreitung des Virus zu mindern", sagte Premier Boris Johnson./swe/DP/jha

(AWP)