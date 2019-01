May offen für Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen

Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich offen für Nachverhandlungen am Brexit-Abkommen. Das sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in London. Der mit Brüssel ausgehandelte Vertrag über den EU-Austritt Grossbritanniens war am Dienstag von der überwältigenden Mehrheit der Abgeordneten im britischen Parlament abgelehnt worden. Die EU schliesst ein Aufschnüren des Abkommens bisher jedoch kategorisch aus.