Mehr Todesfälle und Spitaleinweisungen wegen Corona, aber weniger Fälle

Nach Angaben des BAG geht der Sieben-Tagesschnitt der bestätigten Ansteckungen seit rund einer Woche kontinuierlich zurück. Die Todesfälle stagnierten im gleichen Zeitraum bei durchschnittlich rund sieben Opfern pro Tag, während auch die Spitaleinweisungen im Sieben-Tagesschnitt seit Ende August laufend abnahmen.

Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zur Zeit 77,3 Prozent. Am Mittwoch vor einer Woche waren es noch 78,7 Prozent gewesen. 31,3 Prozent der verfügbaren Betten werden zur Zeit von Covid-19-Patienten besetzt. Damit ist auch auch deren Anteil im Vergleich zur Vorwoche leicht zurückgegangen.

Seit Anfang September und bis am Montag waren immer rund ein Drittel der verfügbaren Betten mit Covid-19-Patientinnen und -patienten besetzt. Deutlich höher ist ihr Anteil auf den Intensivstationen im Kanton Solothurn mit 76,5 Prozent, im Kanton Thurgau mit 59,3 Prozent und im Kanton Zug mit 50 Prozent.

Sieben Personen warten im Ausland

Zurzeit warten noch sieben Patientinnen und Patienten im Ausland auf eine Rückführung in eine Intensivstation in der Schweiz. Zwei von ihnen werden vom Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) der Armee als dringlich eingestuft. Dieser ist seit dem 9. September als nationale Koordinationsstelle für die Prüfung der Verlegungsanträge der Assistance Gesellschaften von Patientinnen aus dem Ausland zuständig.

Vier der Patienten seien unter anderem noch nicht transportfähig, bei einer Person werde die Rückführung als nicht dringlich erachtet. Zwei der Betroffenen warteten in Balkanstaaten auf die Überführung in eine Schweizer Intensivstation, die fünf anderen in anderen Ferienländern am Mittelmeer.

Bereits repatriiert wurden vom 9. bis am 14. September neun Patientinnen und Patienten. Ursprünglich waren dem KSD von den Assistance-Gesellschaften 23 Personen gemeldet worden, die auf eine Intensiv-Behandlung in der Schweiz angewiesen gewesen wären, 52 Prozent von ihnen wegen einer Corona-Erkrankung.

4,5 Millionen geimpft

Mittlerweile sind 53,03 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. Das sind 4'584'229 Personen. Weitere 7,6 weitere Prozent oder 660'392 Personen haben eine erste Dosis erhalten.

Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 397,93 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor 12 Tagen bei 1,04. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 18'600 Menschen in Isolation und 19'751 Menschen in Quarantäne.

mk/

(AWP)