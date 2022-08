Mehrwertsteuer auf Gasumlage: Lindner bittet in Brüssel um Ausnahme

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat auf EU-Ebene um eine Ausnahme gebeten, damit Deutschland auf die staatliche Gasumlage keine Mehrwertsteuer erheben muss. In einem Brief an EU-Finanzkommissar Paolo Gentiloni, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schreibt der FDP-Politiker: "Mehrwertsteuer auf staatlich erhobene Abgaben treibt die Preise in die Höhe und stösst auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung, besonders in der aktuellen, aussergewöhnlichen Situation."